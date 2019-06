Negozi BricoCenter: oltre 50 assunzioni in tutta Italia

BricoCenter, leader nella Distribuzione Organizzata, è la più grande catena di bricolage in Italia per numero di negozi diretti e affiliati ed è specializzata nell’edilizia, nel giardinaggio, nella decorazione, nell’illuminazione, nell’arredo bagno ed altro. L’azienda cerca talenti con entusiasmo, curiosità, passione e competenza i quali devono essere vicini al cliente attraverso l’ascolto, la conoscenza e la costruzione di una relazione esclusiva e quotidiana.

Lavorare in un negozio BricoCenter significa lavorare in un ambiente vivace e sempre in movimento in cui si possono incontrare tante persone con le quali confrontarsi, ma è anche un posto dove tutti i collaboratori sono desiderosi di imparare sempre qualcosa di nuovo, di condividere conoscenze ed esperienze e dove è possibile far emergere il proprio talento e le proprie attitudini.

BricoCenter fa parte del gruppo ADEO, leader del settore “Fai da Te”, che è presente in 13 paesi con 13 insegne e conta più di 105.000 collaboratori ... continua a leggere