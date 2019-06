Opa di Iren sul mercato elettrico valdostano e un occhio a Cva

Da qualche tempo il gruppo Iren, società per azioni italiana, operante quale multiservizi, in particolare nella produzione e distribuzione di energia elettrica, nei servizi di teleriscaldamento ed in altri servizi di pubblica utilità, ha intensificato la sua presenza in Valle con varie iniziative.

Dalle escursioni in ebike a sconti per in nuovi contratti, a una massiccia affissione di manifesti. Una campagna che avrà il culmine martedì 25 giugno con un seminario nelle sale del castello di Sarre al quale sono stati invitati, tra gli altri, i consiglieri regionali. “Ho proprio l'impressione – ha scritto in un post il consigliere regionale Pierluigi Marquis (Stella alpina) – che sia sempre, molto, vivo il loro interesse nei confronti della nostra CVA. Teniamo gli occhi aperti”.

Un post quello di Marquis che richiama l’attenzione su un dibattito che è determinante per il futuro della Cva per la quale è ipotizzata la quotazione in Borsa. Un dibattito che si dipana tra lo sfruttamento commerciale e finanziario e la missione che dovrebbe svolgere Cva per la Valle d’Aosta, per i valdostani, per l’economia regionale.

Iren ha avviato la campagna d’estate per la conquista del mercato valdostano, ma se l’obiettivo fosse Cva diventa importante che la politica se ne occupi e spieghi bene ai valdostani progetti e prospettive.

“Per la nostra Regione – come spiega l'ingegner Ezio Roppolo, esperto formazione professionale e manageriale, ricerche economiche e di marketing - CVA è molto più di un’azienda. E’ una infrastruttura determinante per consentire la vita sociale ed economica dei valdostani, quella cui siamo abituati nel 2018, quella che vorremmo mantenere e possibilmente migliorare. E ciò sarebbe realizzabile - sottolinea ancora il manager - se l’azienda veni sse gestita con modalità e finalità diverse, più ‘aperte’ e anche trasparenti rispetto a quelle finora seguite, con alterni risultati. Il rischio che si corre seguendo la linea della quotazione in borsa non è solo quello, remotissimo, di fare la fine delle vittime del Vajont o del Ponte Morandi. E’ quello di trascurare le esigenze dell’ambiente o la futura diminuzione delle disponibilità idriche. E’ quello che le nostre aziende (la Cogne in primis) e poi le nostre famiglie debbano pagare per l’energia più di quanto sarebbe possibile. E’ quello che, alla fine del processo, il quartier generale dell’azienda manco rimanga a Chatillon”.

Sono opinioni che invitano alla riflessione e fanno temere, parlando di energia elettrica, di un cortocircuito tra Cva e Iren.

Opa di Iren sulla Valle d’Aosta e con un occhio a Cva