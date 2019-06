Medaglia d'oro alla sostenibilità per il Gruppo Cva

“Rispetto al 2017, CVA ha migliorato il proprio punteggio, risultato che ha permesso all’azienda di ottenere il livello “GOLD Recognition”, a testimonianza di una capacità dell’impresa di gestire efficacemente le problematiche d'impatto sociale ed etico all’interno dell’organizzazione e nelle sue aree di attività". Enrico De Girolamo, Amministratore Delegato di Cva (nella foto), esprime così la soddisfazione per il riconoscimento di EcoVadisEcoVadis, società americana che offre la prima piattaforma collaborativa per fornire Valutazioni della Sostenibilità dei Fornitori per catene logistiche globali.

Il livello “GOLD” è particolarmente ambito, dato che viene raggiunto soltanto dal 5% delle oltre 50.000 imprese valutate da EcoVadis, suddivise in 150 paesi e in 190 settori.

La valutazione complessiva colloca Il Gruppo CVA nel 14% delle migliori aziende del settore della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; nel miglior 21% delle imprese per condizioni di lavoro e diritti umani e nel primo 11% per quanto concerne l’etica.

La sua valutazione è basata su 21 criteri raggruppati in quattro temi: Ambiente, Pratiche lavorative eque, Pratiche commerciali etiche/eque, Catene logistiche; essa si fonda su standard di RSI internazionali fra cui il Global Reporting Initiative, il Global Compact dell’ONU, e la norma ISO 26000.

Il riconoscimento comprova per il Presidente Marco Cantamessa (nella foto) "come il management si stia prodigando, non solo per la crescita economico-finanziaria del Gruppo CVA, ma anche su tutti i fronti di riconoscibilità da parte di una più ampia varietà di stakeholder, migliorando l’azienda e raccogliendo sempre più riconoscimenti, dal recente rating di legalità a questo sulla sostenibilità”.

EcoVadis è una società americana che offre la prima piattaforma collaborativa per fornire Valutazioni della Sostenibilità dei Fornitori per catene logistiche globali. Fondata nel 2007, è ora un punto di riferimento degli uffici acquisti di oltre 200 multinazionali di prestigio, tra cui Verizon, Nestlé, Johnson & Johnson, Heineken, Coca-Cola Enterprises, Nokia, L’Oréal, Bayer, Alcatel-Lucent, ING Bank, Air France-KLM, Centrica/British Gas, BASF e Merck.

