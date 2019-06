Imprenditori pronti a sborsare 250 milioni per 25-28% di Cva

Cresce l’attenzione sull’ipotesi di quotazione in borsa della Compagnia Valdostana Acque al centro del dibattito politico in Valle d’Aosta. L’ipotetica quota che incasserebbe la Regione con la quotazione ammonterebbe a circa 250-300 milioni di euro; briciole rispetto a quanto gira alla Borsa di Milano in dieci minuti d’ora.

La quotazione in borsa desta l'interesse di alcuni imprenditori - investitori valdostani pronti a potenziare la loro presenza nel settore dell'energia pulita ed in prospettiva nell'energia eolica e delle fonti rinnovabili.

Diventa difficile pensare anche solo una parziale privatizzazione di Cva possa garantire la difesa dei diritti d'acqua degli agricoltori per l'irrigazione delle campagne. Già oggi sono segnalate lamentele per la carenza d'acqua per usi agricoli in particolare nella zona di Nus.

Indipendentemente dalle diverse opinioni sarebbe importante riflettere su alcune questioni quali:

1. E’ corretto che la scelta di alienare un bene di proprietà pubblica di così enorme rilievo sia presa senza preventivamente consultare la cittadinanza?

2. E’ corretto che le scelte strategiche di un azienda di proprietà pubblica siano dettate dall’azienda stessa, senza un’analisi indipendente e approfondita delle cause reali del “disagio” da essa stessa denunciato?

3. E’ logico analizzare soluzioni ad un problema mai individuato e definito?

4. A causa di eventi aziendali sfavorevoli negli ultimi anni, è possibile che siano sovrastimati i valori di vendita dell’azienda prefigurati dalla stampa?

5. A causa di questi eventi sfavorevoli, di quanto è variato il valore di vendita della CVA dal 2012 ad oggi?

Sono domande alle quali sarebbe utile che la politica, pur nei limiti già manifestati, rispondesse.

E a nulla vale la presenza di capitali privati in Cva perché l'obiettivo degli imprenditori è il profitto e non certo le strategie per uno sviluppo sostenibile della Valle d'Aosta del quale Cva doveva e deve essere lo strumento.

La politica dovrebbe poi spiegare perché nel corso del tempo CVA è cresciuta in modo consistente e ha prodotto spettacolari profitti per anni. Poi,

quasi improvvisamente, la musica è cambiata. CVA ha cominciato a perdere fatturato, gli utili hanno smesso di crescere e poi sono calati; gli azionisti sono pesantemente passati alla cassa. E, contemporaneamente a questa inversione di rotta, è apparsa l’ipotesi della quotazione in borsa.