Operazione Geenna: Sorbara resta in cella, respinta ennesima istanza scarcerazione

I giudici del Riesame della Corte di Appello di Torino hanno respinto la quarta istanza di scarcerazione inoltrate venerdì scorso dall'avvocato Raffaele Della Valle, difensore di Marco Sorbara, il consigliere regionale (Uv) sospeso perchè arrestato il 23 gennaio scorso nell'ambito dell'inchiesta 'Geenna' della Dda di Torino e dei carabinieri di Aosta sulla possibile presenza di una 'ndrina in Valle - che venerdì scorso ha presentato istanza di scarcerazione del suo assistito ai giudici del Riesame in Corte di Appello a Torino.

L'appello era contro la sentenza del gip dello scorso aprile, che aveva negato la libertà all'indagato in quanto sussisterebbe il pericolo di reiterazione del reato (concorso esterno in associazione mafiosa di tipo 'ndranghetista) perchè l'esponente unionista non avrebbe messo in atto una condotta di netta dissociazione dal presunto sodalizio criminale. In sostanza, la Corte di Appello ha confermato la decisione del gip.

Con il dispositivo odierno, sono 14 (in diverse composizioni collegiali) i togati che sino ad oggi si sono espressi contro la scarcerazione di Sorbara.

"Siamo affranti, stupiti, angosciati", si è limitato a commentare l'avvocato Della Valle questa mattina, dopo aver ricevuto la notifica della decisione dei giudici.