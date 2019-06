Cadavere rinvenuto in scantinato al quartiere Cogne di Aosta

Si escluderebbe la morte violenta, ma indagano i carabinieri di Aosta sul ritrovamento del cadavere di un uomo, semidecomposto, avvenuto questa mattina giovedì 20 giugno nella cantina di una palazzina delle 'Case Giachetti' in via Lexert al quartiere Cogne di Aosta. Le generalità non sono ancora note; difficile stabilire l'età - la morte potrebbe risalire a oltre un mese e il volto non è facilmente riconoscibile - comunque presumibilmente stimabile tra i 30 e i 50 anni.

Gli abitanti del fabbricato da un paio di giorni avvertivano un forte odore nel seminterrato e hanno avvisato l'Arer, che ha in gestione gli alloggi di edilizia popolare. Un sopralluogo ha evidenziato la presenza del cadavere di un uomo, sicuramente morto da diverso tempo, in una delle cantine, assegnata a un alloggio attualmente sfitto. Sono stati allertati Vigili del fuoco, personale medico e carabinieri.

Non è escluso possa trattarsi di un senzatetto che in quella cantina aveva trovato rifugio per la notte, morto per cause naturali.