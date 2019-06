Aosta: Arrivano 900 mila euro per asfaltatura e manutenzione strade

Emersa nella seduta della quarta Commissione consiliare 'Affari istituzionali' che licenzia il Rendiconto 2018, approderà al Consiglio comunale di Aosta tra una settimana la variazione di bilancio da quattro milioni e 600 mila euro frutto dell’applicazione dell’avanzo di oltre 31 milioni di euro fatto registrare dall’Amministrazione comunale.

"Un avanzo straordinario frutto di economie ottenute nel passato - afferma l’assessore municipale alle Finanze, Carlo Marzi – ora sta al senso di responsabilità che compete a chi amministra dare una destinazione degna ai soldi degli aostani".



Una parte della variazione contabile sarà così impiegata: poco meno di 900 mila euro verranno utilizzati per il settore 'strade', tra cui 600 mila euro per il piano delle asfaltature, mentre 411 mila euro saranno destinati al ripristino dei muri di contenimento lungo la strada di Pléod.

Al settore sport andrà circa mezzo milione di euro che verranno impiegati tra le altre cose, per il campo di atletica Tesolin e la copertura dell’impianto del 'paddle' di via Mazzini, mentre 170 mila euro saranno utilizzati per le scuole e 107 mila per le barriere architettoniche.

Per la centrale operativa e altre attività della Polizia Locale sono previsti 170 mila euro, altrettanti per interventi alle strutture per gli anziani, 145 mila euro per l’illuminazione pubblica e 100 mila per il settore ambiente.

Per verde pubblico e arredo urbano sono previsti complessivamente 100 mila euro, mentre 135 mila e 268 mila andranno, rispettivamente, alla chiusura del Contratto di Quartiere I e al prolungamento di via Elter.