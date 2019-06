IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 19 GIUGNO 2019 APRÈS-MIDI @ CAMILLERI @

- Pronto, Nenè? Salvo sono.



- Salvo! Come stai?



- Io bene. Tu, piuttosto, chi mi cummini?



- Muoio. Mi pare logico, no?



- Non babbiare.



- Seriu sugnu. Si vede che u Signuruzzu accussì vole.



- Ma quali Signuruzzu, che tu manco ci credi!



- C’inzertasti, ma il sintòmo mallitto l’ho avuto e ora cca staiu.



- Che camurrìa. Ma non vorrai mica fare felici quelle grannissime teste di minchia che aieri festeggiavano la to morti?



- Salvo, le teste di minchia ci stavano apprima e ci sarrannu macari dopo, fattene 'na raggiuni.



- E a Rosetta non pensi? Alle tue figlie e ai tuoi nipoti? Ai milioni di figli putativi che pi tutta Italia ti vedono come ‘n patri?



- Mi confondi cu Salvini.



- E allura a nuatri? A Fazio? A Mimì? A Catarè? E a mia? Si muori tu muoriamo macari nuatri.



- Vuatri siti immortali.



- Tu si comu nuatri e ora arrisbigliati, susiti e tornatene a scassare i cabasisi a cu ti voli mali.

