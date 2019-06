INALPE des Chiens Saint Bernard au Col du Grand-Saint-Bernard

Vivete l'esperienza della salita fino al Colle del Gran San Bernardo a 2.496 metri di altitudine con i cani Barry. Questa escursione, con un dislivello di 545 metri, vi porterà all'ospizio, residenza estiva dei Barry, attraverso un sentiero ripido e roccioso. Una volta arrivati, è possibile godersi una fonduta in un'atmosfera amichevole.

Orario di partenza

ore 8.30 al parcheggio del Super Saint Bernard, svoltare a destra dopo il tunnel.

GPS 45.903004,7.197473

Prezzo per persona (IVA incl.)

Adulti: CHF 60.00

Bambini (10-16 anni): CHF 30.00

Iscrizione e pagamento anticipati

all’indirizzo www.barryshop.ch

Termine: 7 giugno 2019

Condizioni

• Essere abituati a camminare in montagna

• Scarponi da montagna obbligatori

• Abbigliamento per escursioni in montagna, anche sotto la pioggia e la neve

• Aperitivo e cena inclusi

• Menu vegetariano su richiesta

• Non adatto a bambini al di sotto dei 10 anni di età

• Da 2 a 3 Saint-Bernard accompagnerà il gruppo

• Non sono ammessi cani privati

• Partecipazione all'escursione è a proprio rischio e pericolo.

Escursione in montagna

• Da 1924 m a 2469 m di altitudine

• Durata 2h30

• 545 metri di salita

• 5,75 km di cammino



Per qualsiasi informazione

telefonate allo +41 (0)58 317 77 00 o scrivete a info@fondation-barry.ch