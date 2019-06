Degustazione 'letteraria' ad Aosta con i romanzi di Giono Calvetto e i vini di Ottin

'Vini e letteratura: un binomio valdostano' è l'accattivante tema dell'evento organizzato per lunedì 1 luglio alle ore 17,45 all'Emporio Vini e piccolo ristoro 'Cabernet Voltaire' in via Trottechien ad Aosta.Nell'occasione verrà proposta la presentazione del romanzo 'La macchina del fango' di Silvio Giono-Calvetto, pubblicato nel 2018 per 'L'Erudita di Giulio Perrone Editore' di Roma, accompagnata dalla degustazione dei vini commercializzati dall'azienda Ottin di Porossan ad Aosta. L'incontro sarà introdotto e moderato da Corrado Ferrarese.

Medico e volontario nel settore umanitario, Amando particolarmente il genere poliziesco e dopo il primo successo letterario di Rocco Schiavone Giono Calvetto ha provato a immaginare un noir ambientato in Valle d'Aosta, avente come protagonista un medico di assistenza primaria, che mentre svolge il suo lavoro si imbatte in indagini poliziesche. Da questo è nato il primo romanzo, 'Un ottimo elemento', autopubblicato nel 2015.

"Ne ho avuto un buon riscontro e un incoraggiamento a continuare - spiega il medico aostano - e così ho scritto 'La fabbrica del fango', con gli stessi personaggi principali e la stessa ambientazione, nel paese immaginario di Saint Germain la Doire".