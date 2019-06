Una settantina di dipendenti della Manitelidea senza stipendio

Lo rendono noto i sindacati di categoria che dicono: “La giungla degli appalti in Valle d'Aosta che colloca in rassegna molte imprese serie, ma altre discutibili, a giudicare dai trascorsi, registra una nuova protagonista negativa, la Manitalidea S.p.a., che opera in diversi uffici pubblici della nostra regione, con appalti e sub appalti, omette i diritti contrattuali e di legge, oltre al dovere morale e sostanziale di erogare gli stipendi ai Lavoratori”.

L’azienda, che gestisce i servizi di pulizia in Regione, Inail, Inps e altri uffici pubblici ha ricevuto da parte delle organizzazioni del Piemonte e della Valle d'Aosta la contestazione del mancato pagamento delle retribuzioni e la dichiarazione dello stato di agitazione.

“Il 12 Giugno scorso – spiega la nota sindacale - l'incontro tra le Parti, avvenuto a Roma, non ha prodotto risultati significativi in quanto il mancato pagamento degli stipendi è stato attribuito dall'Azienda con una laconica dichiarazione di mancanza di liquidità”. Di più, “nella stessa settimana è stato erogato lo stipendio riferito al mese di aprile con l'assenza di garanzie per i mesi successivi”.

I Lavoratori dovrebbero garantire la loro presenza senza certezze di ricevere gli stipendi correnti ed arretrati, per questo i sindacati hanno

Dichiarato e annunciano che “se tale situazione continua a persistere, le assemblee dei lavoratori decideranno le iniziative da intraprendere”.