Scorre sangue blu nelle vene di miss Valle d'Aosta 2019

Il Trofeo di calcio giovanile, Mc Lion di Gressan, non è stato solo sport; è stato contaminato dalla mondanità e la bellezza con il concorso miss e mistre Valle d'Aosta.

Il titolo di miss è stato attribuito a Virginia Sarriod d'Introd, di 19 anhni, residente ad Introd, studentessa universitaria che ha già avuto in passato esperienze nelle sfilate e nei concorsi di bellezza.

E' descritta come una ragazza solare e spigliata che viaggia, legge molto e adora cucinare. Ha una smisurata passione per la musica e suona il pianoforte, ma nel suo futuro si vede come una psicologa giuridica.

Sua damigella Irene Motto Ros, anni 16, di Chambave, studentessa di ragioneria. Ha giocato a pallavolo, pratica jogging e frequenta regolarmente la palestra per mantenersi in forma. E’ carismatica, carica di idee e si diletta ad organizzare eventi/feste. Ambisce a lavorare nel mondo dello spettacolo come modella oppure come presentatrice tv.

L'altra damigella (terza classificata) è Eliana Moise, anni 16, residente a Saint Vincent e studentessa che ha affasciano gli oltre mille spettatori con il suo fisico statuario da pallavolista che ama vivere il presente.

Spetta invece a Cosmin Filimon di Aosta il tirolo di sirennto Valle d'Aosta 2019. Di lui gli organizzatori non hanno detto di più.

Virginia Sarriod d'Introd e Irene Motto Ros saranno le miss del Giro ciclistico della Valle d'Aosta.