Banca Credem assume 150 diplomati e laureati

I giovani saranno assunti inizialmente come Operatori di Sportello e poi faranno carriera all’interno della banca Banca Credem è alla ricerca costante di 150 giovani diplomati e laureati da inserire presso le proprie filiali presenti sul territorio nazionale, i quali saranno inizialmente assunti come operatori di sportello, in seguito come gestori di clienti privati e infine come direttori di filiale, dopo una successiva crescita manageriale.

Credem è un gruppo bancario privato con un forte spirito imprenditoriale, passione e responsabilità ed è convinto che solo attraverso le persone si possono raggiungere i migliori risultati, per questo da sempre, progetta il futuro investendo sulle persone che hanno talento passione ed energia, desiderosi di costruire la propria professionalità, con voglia di mettersi in gioco, di imparare, crescere e migliorare per raggiungere gli obiettivi proposti poichè insieme si fa la differenza. Sul sito della banca sono presenti anche altri annunci di lavoro che riguardano varie figure tra le quali addetti ... continua a leggere