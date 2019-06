Mercati in rialzo: consigli pratici per gli investitori

I mercati finanziari sono da poco entrati in una fase di rialzo, un momento che gli investitori attendono sempre con molto clamore e seguono con interesse. Nonostante questo, esistono alcunisegnali di allarme e regole da rispettare nel delicato processo di scelta, acquisto e vendita di un determinato titolo o azione in borsa.

Questo fenomeno del mercato in rialzo si attua quando, il mercato finanziario o un gruppo di beni di scambio, vede aumentarsi il proprio valore oltre a quello previsto dalle previsioni e grafici. Da che cosa è dovuto questo aumento di valore sulle piattaforme di trading e borse di tutto il mondo?Semplice, da uno spiccato senso di ottimismo e fiducia da parte del gruppo di investitori del titolo acquistato.

Questa fiducia può essere indotta dalle aspettative in crescita su risultati finanziari della compagnia odi valore del bene sul quale si investe denaro, dovute a notizie e comunicati ufficiali da parte di aziende e governi. Per fare un piccolo esempio, basti pensare al recente aumento di tasse sui prodotti importati dalla Cina , dichiarati dal presidente degli Stati Uniti. A seguito di questadichiarazione, ci sono stati pesanti effetti in borsa.

Nonostante non ci sia una vera e propria metrica per identificare la condizione di rialzo dei mercati finanziari, gli esperti lo definiscono al presentarsi di alcuni segnali ben precisi, come l’aumento deiprezzi in borsa del 20% o più in un determinato titolo.

Questa condizione può perseverare per diverso tempo, anche fino ad un anno, creando quello che ingergo inglese viene chiamato “bull market”, termine cognato per identificare una situazione del mercato molto volatile e rischiosa. Questo fenomeno è in genere una fonte di guadagno per tutti gli investitori che sanno riconoscere il fondo della perdita di valore di un titolo e lo acquistano in quel preciso momento.

COME APPROCCIARE QUESTA SITUAZIONE IN BORSA?

I nuovi investitori potrebbero trovarsi disorientati davanti a questa situazione caratteristica delmercato finanziario. Questo avviene, principalmente, per una ragione: la mancanza di conoscenza dei titoli in borsa, fattore necessario per guadagnare durante i mercati finanziari in rialzo.

Di fatto, un investitore sprovveduto o nuovo, potrebbe investire su un determinato titolo in borsasulla base del suo recente aumento di prezzo, pensando che, probabilmente, continuerà a salire.Questa è una mossa che presto si rivelerà sbagliata e potrebbe far perdere una contingente somma di denaro se fatta alla leggera.

Il primo punto per approfittare dei mercati in rialzo è fare una ricerca del prodotto sul quale si vuole investire. Questo, in quanto, bisogna conoscere il valore reale di un determinato bene prima diinvestirci del denaro e puntare su di esso. Nessuno comprerebbe una casa al triplo del suo valore,non è vero? Bene, lo stesso principio deve essere applicato in borsa e con i propri investimenti.

Impara a conoscere un prodotto, il suo storico, prezzo e potenziale . Dopo averlo fatto potrai scegliere in maniera più libera su cosa investire il tuo denaro.

Un secondo consiglio per coloro che vogliono trarre vantaggio dai mercati in rialzo è quello diconsultare un esperto del settore o broker esperto. Ci sono molti trader professionali nel nostro paese e la maggior parte offrono una consulenza gratuita o a pagamento sui migliori prodotti sui quali investire denaro. Affidandoti a questi esperti potrai essere certo di usare il tuo capitale almeglio, ricevendo la consultazione di qualcuno che, per lavoro, segue l’andamento della borsa inogni sua fase e non solo durante quella di rialzo, potendoti pertanto indicare qualche buon titolo.