Operazione 'malAosta', convalidati cinque arresti

Il gip del tribunale di Aosta Giuseppe Colazingari ha convalidato cinque dei sette fermi nell'ambito dell'operazione 'malAosta' della Guardia di finanza volta a contrastare lo spaccio di cocaina e altre attività criminali ad Aosta. Restano in carcere Raffaele D'Agostino, 55 anni, Caterina Battaglia (44), Marino D'Agostino (38), Giuseppe Caponetti (43) e Albert Bushaj (39). accusati di spaccio di droga.

I cinque erano stati arrestati venerdì 14 giugno. Il gip invece non convalidato il fermo di Francesco Battaglia (accusato di porto illegale di arma da fuoco e concorso in spaccio di sostanze stupefacenti), di 46 anni, nei cui confronti ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza mentre per Antonio D'Agostino (39), è stata disposta la detenzione in idonea casa di cura.

Le indagini sono coordinate dai pm Luca Ceccanti e Francesco Pizzato, con il procuratore capo Paolo Fortuna e hanno interessato in modo particolare una serie di attività illecite che avevano come 'base' un alloggio al quartiere Cogne di Aosta.