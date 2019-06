Aosta: Il parcheggio pluripiano sotto utilizzato certificato Epa

E' soddisfatto l'assessore Andrea Parron per la certificazione EPA Standard Award attribuito dalla European Parking Association (EPA), l’organizzazione che, da oltre 35 anni, riunisce società private ed enti pubblici che gestiscono strutture e servizi di parcheggio su strada e fuori strada, al Parking de la Ville di Aosta.

La struttura di via 1° Maggio, dotata di oltre 500 posti auto, è l’unica del genere ad aver ottenuto tale riconoscimento in Italia nel corso del 2018. Il Parking de la Ville è stato realizzato dall’Amministrazione regionale, ceduto in concessione al Comune di Aosta, e da questo affidato per la gestione alla società in house Aps.

La soddisfazione per il premio non fa però dimenticare all'assessore Paron (nella foto) la necessità di "incrementare l’utilizzo del parcheggio sia promuovendo politiche della sosta più incisive sia attraverso un ragionamento di più lungo respiro sul futuro dell’area F8 che non può prescindere dal coinvolgimento di tutti gli attori interessati, siano essi pubblici o privati".

Il parcheggio infatti è pressoché deserto per l'incapacità pubblica a adottare le soluzioni che ne incentivino l'utilizzo.