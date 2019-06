Kira, docile con tutti gli esseri viventi (non ama i gatti). Divano e passeggiate tranquille chi gliele può offrire? Ha 12 anni e ieri fra la tristezza di tutti noi è arrivata al Rifugio. NON PUÒ RIMANERE IN GABBIA!! AIUTATELA A TROVARE UNA FAMIGLIA. È SANISSIMA IERI DAL VETERINARIO È STATA VISITATA E TESTATA. VOI DAL CUORE GRANDE GARANTITELE UN PO' DI AMORE E CONFORTO AL RESTO CI PENSIAMO NOI. Kira si trova al Bau di Alpignano e verrà data in adozione solamente a Torino e provincia previo controlli pre e post affido. Telefonare al 3398139335 (10-12:15-18 no festivi) oppure scrivere a infor@bastardini.it allegand<wbr></wbr>o il questionario compilato scaricabile dal sito www.bastardini.it