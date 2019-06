La Preistoria valdostana raccontata ai bambini

Si chiama Gioca con la Preistoria la nuova iniziativa inserita nel programma culturale di 'Musei da Vivere' e inizierà sabato 6 luglio per terminare l'ultimo sabato del mese. Dalle 16,30 alle 18,30 all’Area Megalitica-Parco archeologico e museo di Saint-Martin-de-Corléans ad Aosta sarà realizzata un’attività emozionante per i più piccoli che potranno giocare con la preistoria di Aosta, immersi tra i racconti sulla vita di Augusta Salassorum per provare a creare e costruire come un tempo. Il costo dell’attività è di 3 euro a bambino, comprensivo di ingresso all’Area megalitica; la prenotazione è obbligatoria.

I bimbi potranno scoprire e confrontarsi con il passato anche con l'iniziativa collaterale 'Gioca con la Storia', un’attività pratica divertente e costruttiva che si terrà tutti i venerdì, dalle 16.30 alle 18.30 al Museo archeologico regionale. Anche in questo caso il costo dell’attività è di 3 euro a bambino, comprensivo di ingresso al Mar; la prenotazione è obbligatoria.