Il Coro Penne Nere di Aosta all'Auditorium Torre dei Balivi per 'Monumenti Incantati'

Dal 2012 una nuova rassegna a cadenza annuale caratterizza l’attività del Coro Penne Nere di Aosta: si tratta di “MONUMENTI inCANTATI / MONUMENTS enCHANTÉS” e l'auditorium Renato Callisto Arnod del Conservatoire de la Vallée d’Aoste, alla Torre dei Balivi di Aosta, ospiterà l'ottava edizione della rassegna, promossa dall’associazione culturale Coro Penne Nere di Aosta.

A partire dalle ore 21.00, si esibiranno il Coro Penne nere di Aosta e il Coro TVE Torino VocalEnsemble (www.torinovocalensemble.it).

L'ingresso è gratuito.



Fondato nel 2000, Torino Vocalensemble ha cantato in oltre 140 concerti in 6 paesi europei eseguendo un repertorio di oltre 150 composizioni, tra cui 15 prime assolute (10 commissionate dall’ensemble) e la prima italiana della Missa Lorca di Corrado Margutti, di cui ha anche realizzato la prima incisione mondiale.

Recentemente l’ensemble ha affiancato a questo percorso di ricerca un itinerario a ritroso nel repertorio del passato, a cappella e sinfonico, prendendo parte a rassegne, festival, seminari internazionali. Ha cantato con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano, Archi De Sono, la Junge Deutsche Philharmonie, l’Ensemble Sabaudo per MITO SettembreMusica.

Ha inoltre eseguito nel 2011, insieme all’Orchestra Nazionale della Rai di Torino, tre prime esecuzioni di brani di Arvo Pärt per MITO SettembreMusica ed è stato ospite della XIV edizione del Bonner Schumannfest. Ha collaborato alla realizzazione della colonna sonora del film La grande bellezza (P. Sorrentino, 2013).

Torino Vocalensemble nel 2015 si aggiudica il secondo premio per la categoria “Musica romantica” presso il Concorso Internazionale di Canto Corale Seghizzi, nel 2016 vince il primo premio per la categoria “Voci miste” presso il Concorso Corale Nazionale del Lago Maggiore e nel 2017 ottiene i primi premi per le categorie “Musica Popolare” e “Musica Polifonica” presso il Concorso Corale Nazionale di Veruno. Nel 2018 vince l’VIII edizione del Concorso Corale Nazionale “Città di Fermo”.

Torino Vocalensemble è stato fondato e diretto da Carlo Pavese fino al 2012. Nel 2013 è stato diretto da Dani Juris e dal 2014 al 2017 da Luca Scaccabarozzi.

È ora diretto da Davide Benetti.