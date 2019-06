TACCUINO DEL CONSIGLIO VALLE

Sabato 15 giugno

ore 10, a Châtillon, al Castello Gamba, celebrazione del 51° anniversario del Corpo forestale della Valle d’Aosta. È presente il Vicepresidente del Consiglio regionale, Luca Distort.

ore 21, ad Aosta, al teatro Splendor, "This is me, questo sono io", spettacolo organizzato dalla Kriska Academy asd in collaborazione con la società di ginnastica Augusta Praetoria e col sostegno dell'Assemblea regionale. da lunedì 17 a mercoledì 19 giugno a Courmayeur, al Pavillon di SkyWay, quinto Workshop di SCAR AAA (Scientific Committee on Antarctic Research, sezione Astronomy and Astrophysics from Antarctica), convegno scientifico internazionale organizzato dall’Osservatorio astronomico della Regione autonoma Valle d’Aosta insieme alla sezione di astronomia e astrofisica del Comitato scientifico per la ricerca in Antartide, col sostegno dell'Assemblea valdostana. Alla cerimonia di apertura, lunedì 17 alle ore 9.30, è presente il Vicepresidente del Consiglio Valle, Joël Farcoz.

Martedì 18 giugno

ore 17, ad Aosta, nell'Aula Magna dell'Università della Valle d’Aosta, "Giornata dell’economia: La Valle d’Aosta nel 2018". Sono presenti i Vicepresidenti Joël Farcoz e Luca Distort e il Consigliere segretario Luigi Vesan.

Giovedì 20 giugno

ore 9, convocazione della quarta Commissione "Sviluppo economico", presieduta dal Consigliere Giovanni Barocco, per trattare la proposta di atto amministrativo che contiene il bilancio al 31 dicembre 2018 della Gestione Straordinaria in liquidazione per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent, a norma dell'articolo 8 della legge regionale n. 88/1993. I Commissari audiranno poi una rappresentanza dell'Associazione degli albergatori e imprese turistiche della Valle d'Aosta (ADAVA) in merito alla proposta di legge presentata dal Consigliere Claudio Restano sulla disciplina delle strutture ricettive extralberghiere (modificazione della legge regionale n. 11/1996) e nomineranno il relatore della proposta di legge presentata dal gruppo RC-AC sui principi e obiettivi in materia di mobilità sostenibile.

ore 14, riunione della quinta Commissione "Servizi sociali" per proseguire gli approfondimenti sulla normativa vigente in materia di ludopatia.

ore 14.30, riunione della prima Commissione "Istituzioni e autonomia", presieduta dalla Consigliera Patrizia Morelli, per proseguire nell'analisi delle proposte di modifica della normativa regionale in materia di elezioni comunali. Inoltre, saranno nominati i relatori di due proposte di legge presentate dal gruppo RC-AC: la prima riguarda la riforma elettorale e istituzionale della Valle d'Aosta (modificazioni alla legge regionale n. 3/1993 e abrogazione della legge regionale n. 21/2007), la seconda reca disposizioni in materia di riduzione del trattamento indennitario dei membri del Consiglio e della Giunta regionale (modificazioni alla legge regionale n. 33/1995).

Venerdì 21 giugno

ore 20.30, ad Aosta, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, conferenza "La pratica del dialogo aperto per la salute mentale", organizzata dal Consiglio Valle. A relazionare sull'argomento sarà Giuseppe Tibaldi, Direttore dei Servizi di salute mentale dell'Area Nord dell'Azienda USL di Modena, cui faranno seguito gli interventi di Ugo Zamburru, medico psichiatra con formazione in dialogo aperto, Claudia Alonzi, infermiera professionale con formazione in dialogo aperto. A moderare la conferenza sarà Bruno Cavallaro, infermiere professionale del Dipartimento salute mentale di Aosta, alla presenza dei Consiglieri segretari Jean-Claude Daudry e Luigi Vesan.

ore 21, ad Aosta, al teatro Splendor, rappresentazione de "Il barbiere di Siviglia", opera buffa in due atti di Gioacchino Rossini, su libretto di Cesare Sterbini, adattata per voci, narratore e banda dal Maestro Lorenzo Pusceddu. L'evento, ad ingresso libero, è organizzato dal Gruppo Filarmonico Quart in sinergia col Consiglio regionale della Valle d'Aosta, con l'Amministrazione comunale di Quart e con la Compagnia Valdostana delle Acque - CVA.

Sabato 22 giugno

ore 18, ad Aosta, nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, incontro “Violenza sulle donne: il coraggio di dire no”, con la partecipazione dell'onorevole Lucia Annibali. L'evento si inserisce nell'ambito delle celebrazioni per i 20 anni di CSV Valle d'Aosta, ed è organizzato in collaborazione con il Consiglio Valle.

Dimanche 23 juin

à Saignelégier (Jura suisse), le Vice-Président du Conseil Luca Distort participe aux Festivités marquant le 40e anniversaire de l'entrée en souveraineté de la République et Canton du Jura.

Sabato 22 e domenica 23 giugno

a Chamois, quinta edizione di MusicAbilmente, festival che unisce musicisti con disabilità e musicisti normodotati in concerti in piazza, organizzato dall'Associazione "Insieme a Chamois-Enzembio a Tzamouè" con il sostegno del Consiglio Valle, dell'Assessorato regionale della sanità, salute e politiche sociali, del BIM, del Comune e della Pro Loco di Chamois.

