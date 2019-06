A Cogne la réunion du Comité programme Alcotra

Cogne, commune valdôtaine appartenant au réseau alpin, accueillera, le jeudi 20 juin, la prochaine réunion du Comité de suivi du Programme de coopération transfrontalière Italie-France Alcotra 2014/20, présidé par l'asseseur aux affaires et politiques européennes Luigi Berstchy.



La Vallée d'Aoste se prépare ainsi à coordonner les travaux de l'important programme Interreg, qui regroupe les territoires éligibles des régions italiennes de la Vallée d'Aoste, du Piémont et de la Ligurie et des régions françaises Auvergne-Rhône-Alpes et la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le but d'améliorer la qualité de la vie des populations et de renforcer le développement durable des territoires transfrontaliers.



Pour l'occasion, seront au rendez-vous en Vallée d'Aoste, en tant que membre du Comité, outre aux membres des 5 régions, les représentants des provinces d'Imperia et de Cuneo et de la métropole de Turin, des départements français de la Haute-Savoie, Savoie, Hautes-Alpes, Alpes d'Haute-Provence e Alpes-Marittimes, des Etats italien, français et de la Commission européenne.