Nell'Area megalitica di Aosta la celebrazione del primo allunaggio

Il luogo, così 'lunare' e fuori dal tempo, è perfetto. E così mostre, film, letteratura, conferenze e visite guidate saranno organizzate nel mese di luglio per celebrare i 50 anni dal primo allunaggio e della scoperta dell'Area megalitica di Aosta.



'Dalla terra alla luna: un viaggio nello spazio e nel tempo' è il titolo del programma artistico-culturale che porterà numerose iniziative nel parco archeologico di Saint-Martin de Corléans con la collaborazione degli esperti della Sovrintendenza ai beni culturali e dei ricercatori dell'Osservatorio astronomico di Saint-Barthélemy: "Un viaggio di scoperta nello spazio e nel tempo - si legge in una nota - attraverso percorsi di visita paralleli in cui la particolare atmosfera dell'Area megalitica si arricchisce delle suggestioni di un'esposizione aerospaziale appositamente allestita".



Saranno presenti il modello del razzo Saturno V, utilizzato per portare gli astronauti sulla Luna (riprodotto in scala e lungo 11 metri) e del modulo di comando Columbia che ospitò l'equipaggio dell'Apollo 11. L'inaugurazione è prevista l'1 luglio alle 11 all'esterno dell'Area, poi seguirà una visita guidata.