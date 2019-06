A luglio in Valle protagonista la cultura con 'Musei da Vivere'

Ricco il programma di luglio nell’ambito della nuova offerta culturale per il Museo Archeologico Regionale-Mar e per il Parco e museo archeologico di Saint-Martin-de-Corléans di Aosta denominata 'Musei da Vivere'.

Nel pomeriggio di venerdì 5 e nella mattina di sabato 6 luglio si partirà con lo 'Speciale musei in trasferta': l’Area megalitica sbarca a Celtica 2019, nel Bosco del Peuterey in Val Veny, per far giocare grandi e piccini con una materia prima che, fin dalla preistoria, ha dato vita a strumenti importanti per la quotidianità: l’osso. Ulteriori informazioni e orari si trovano presso Celtica 2019, l’attività è gratuita.

Inoltre, tutte le domeniche del mese alle 16.30 e alle 17.30, si terranno visite guidate specialistiche al ponte acquedotto di Pont d’Aël per osservarne la sua grandiosità e ammirare il territorio circostante in un percorso da 'mozzare il fiato'. Il costo della visita è di 6 euro a persona, 4 ridotto, 2 (6-18 anni), comprensivo di ingresso al Pont d’Aël.

Musei da Vivere proseguirà poi con Gioca con la Preistoria tutti i giovedì dalle 16.30 alle 18.30 all’Area Megalitica – Parco archeologico e museo di Saint-Martin-de-Corléans, con un’attività emozionante per i più piccoli che potranno giocare con la preistoria di Aosta, immersi tra i racconti di questo luogo antico per provare a creare e costruire come un tempo. Il costo dell’attività è di 3 euro a bambino, comprensivo di ingresso all’Area megalitica; la prenotazione è obbligatoria.

I bimbi potranno scoprire e confrontarsi con il passato anche grazie a Gioca con la Storia, un’attività pratica divertente e costruttiva che si terrà tutti i venerdì, dalle 16.30 alle 18.30 al Museo Archeologico Regionale. Il costo dell’attività è di 3€ a bambino, comprensivo di ingresso al Mar; la prenotazione è obbligatoria.

Tutti i venerdì e tutti i sabati, alle 15.30 e alle 18.30 all’Area Megalitica – Parco archeologico e museo di Saint-Martin-de-Corléans, sarà la volta di 'Dalla Luna alla Terra' in occasione dell’esposizione astronomica Dalla terra alla luna: un viaggio nello spazio e nel tempo in Valle d’Aosta. Dopo le le visite condotte dagli astrofisici, si svolgerà una visita speciale per lasciarsi affascinare dal racconto del sito e degli uomini della preistoria valdostana. In un ambiente ricco di tracce di rituali misteriosi e di antiche attività, si potrà rivivere la meraviglia della scoperta avvenuta nel 1969. Costo dell’attività : 7 euro a persona, ridotto 3 euro (6-12 anni), gratuito (0-6 anni), comprensivo di ingresso all’Area megalitica.

Tutte le domeniche, invece, si partirà dal Museo Archeologico Regionale per una Passeggiata archeologica: un itinerario tra le vie della città di Aosta, partendo dai reperti conservati nel Museo, farà conoscere i siti più importanti e quelli meno conosciuti della romana Augusta Prætoria. Costo dell’attività : 7 euro a persona, ridotto 3 (6-12 anni), gratuito (0-6 anni), comprensivo di ingresso al Mar .

Ma non finisce qui: sabato 20 luglio, dalle 14 alle 18, all’Area Megalitica – Parco archeologico e museo di Saint-Martin-de-Corléans e al Museo Archeologico ritorna Museo in Famiglia, con una visita guidata speciale e attività per grandi e piccini alla scoperta di antiche culture. Un pomeriggio libero in cui lasciarsi accompagnare tra reperti archeologici e spazi ludici. Il costo dell’attività è di 7 euro a persona, 3 ridotto (6-12 anni), gratuito (0-6 anni), comprensivo di ingresso al museo.

Per info e prenotazioni scrivere a museiaosta@gmail.com o chiamare il + 39 348 899 8866