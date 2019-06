Rapina a mano armata in minimarket ad Aosta

Seconda rapina in una settimana ad Aosta. Verso le 19,30, orario di chiusura dei negozi, due uomini, probabilmente armati di pistola, sono entrate in un esercizio commerciale in via Saint-Martin de Corléans, il minimarket 'La Bottega' e si sono fatti consegnare l'incasso dal titolare.

Tutto è durato meno di un minuto; nessuno è rimasto ferito; preso il bottino i due si sono dileguati a bordo di una moto. Sull'accaduto indagano Squadra Volante e Squadra mobile della Questura di Aosta.

Sette giorni fa, più o meno alla stessa ora, un uomo a volto coperto e armato di una pistola (forse giocattolo) ha rapinato la farmacia comunale in corso Ivrea.