Réunis à Aoste partenaires UniVdA projet Erasmus

La réunion internationale des partenaires du projet 'Ecbs - European Cross-Border Skills' est en cours à l'Université de la Vallée d'Aoste. Sont impliquées huit institutions universitaires et un partenaire associé de France, Suisse, Espagne, Allemagne, Luxembourg et Belgique pour un total de seize enseignants et responsables des différentes institutions.



L'initiative fait partie du programme 'Erasmus +, Key Action 2 Strategic Partnership for higher education' et a été financée avec un budget total de 370.657 euros. L'objectif du projet est de valoriser et de reconnaître les compétences acquises de manière formelle ou informelle par les étudiants et le personnel des universités qui ont la possibilité d'étudier et de travailler dans un contexte transfrontalier.

Parmi les nombreuses compétences que les programmes d'échange permettent de développer il faut mentionner l'acquisition de compétences en leadership, résolution de problèmes, sensibilité interculturelle, adaptabilité, pensée critique, capacité de travail de groupe et bien sûr compétences linguistiques.