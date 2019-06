Presidente Fosson, 'chiesta nuova assemblea soci Casino'

"Il bilancio 2018 della Casa da gioco così com'era stato presentato non si poteva approvare. Abbiamo dunque chiesto all'amministratore unico di riavviare il procedimento di redazione del documento contabile. In questi giorni sta avvenendo un confronto con gli organi di controllo. Pertanto ho chiesto all'amministratore unico di convocare al più presto una nuova assemblea dei soci, che preceda il prossimo Consiglio Valle".

Lo ha detto oggi in conferenza stampa il presidente della Giunta, Antonio Fosson, in merito ai prossimi urgenti passaggi amministrativo-contabili relativi al Casinò de la Vallée, aggiungendo: "Noi sosteniamo il concordato in continuità, che in questa fase è l'unica via per uscire dalla crisi".