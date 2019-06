Maxi blitz 'anticoca' della Guardia di finanza, perquisizioni e fermi ad Aosta

Cinque pattuglie in centro città, almeno altrettante nei quartieri Cogne e Dora di Aosta, militari anche in collina e nei paesi della Plaine. E' in corso dalle 5 di questa mattina una vasta operazione antidroga del Gruppo Aosta della Guardia di finanza, avviata per stroncare un traffico di cocaina in Valle.

Due unità cinofile e almeno 50 agenti stanno perquisendo abitazioni e luoghi di lavoro di decine di persone e potrebbero essere già scattati alcuni fermi giudiziari: in via Festaz alcuni residenti, tra cui una donna, sono stati prelevati dai finanieri e condotti al Comando di via Clavalité. Seguono aggiornamenti.