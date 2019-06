Il gruppo M5S ha chiesto la convocazione di un Consiglio straordinario su CVA

Il gruppo consiliare Movimento 5 Stelle, dopo che la Conferenza dei Capigruppo ha respinto l'iscrizione di una sua risoluzione sulla Compagnia Valdostana delle Acque Spa, ha chiesto la convocazione di un Consiglio straordinario per trattare la tematica delle nomine di CVA, prima del termine del mandato dell'attuale Consiglio di amministrazione.

Alla richiesta aderito anche i gruppi consiliari Lega VdA, Mouv', Rete Civica-Alliance Citoyenne e il Consigliere Claudio Restano (Mouv').

RISOLUZIONE

TENUTO CONTO

che la Compagnia Valdostana delle acque è stata sottoposta ai dettami della LR. Nr. 20 del 2016 fino a una settimana dal termine dell'esercizio 2018;

CONSIDERATO i persistenti comportamenti del management nei confronti del procedimento di quotazione in borsa,

TUTTORA SOSPESO, che hanno reiteratamente e pubblicamente sostenuto una delle posizioni ancora in fase di valutazione da parte del Consiglio Regionale, unica autorità deputata a tale scelta, utilizzando per tali scopi sia mezzi di stampa, sia, durante le audizioni nelle Commissioni competenti, affermazioni fuorvianti, contradditorie e/o non esaustivamente veritiere. A mero titolo esemplificativo:

Sottostando alla Legge cd. Madia non è possibile sviluppare attività per la mobilità sostenibile (colonnine di ricarica) e non si possono effettuare acquisizioni di nuovi impianti produttivi;

Se quotata in borsa, l'azienda potrà seguire un percorso di crescita sul mercato italiano fino a diventare leader nel comparto delle energie rinnovabili;

L'azienda ha registrato nel 2018 una crescita considerevole degli utili (anche se ancora ben lontana dai risultati ottenuti prima che si cominciasse a perseguire la strada verso la quotazione in borsa ndr); Tali comportamenti potrebbero aver generato costi che, pur correttamente contabilizzati, rappresentano attività non pertinenti le finalità sociali.

VALUTATI

tali comportamenti:

Deontologicamente poco corretti da parte del management; - Probabilmente inaccettabili da parte della proprietà in fase di approvazione del bilancio di esercizio;

Non consoni alla raccolta delle informazioni adeguate quantitativamente e qualitativamente, per definire uno scenario decisionale corretto;

Indirizzati a influenzare i processi decisionali da parte della proprietà.

IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA

il Presidente della Regione

Affidare un'attività di controllo sostanziale delle poste di bilancio a esperti esterni all'entourage regionale e delle partecipate. Per tale scopo si rende necessario rinviare l'approvazione del bilancio;

Non rinnovare l'affidamento degli incarichi apicali del Consiglio d'amministrazione della Società CVA agli attuali amministratori;

Fino al mantenimento dell'intero capitale sociale nelle mani pubbliche a sospendere gli effetti dell'esclusione di CVA dalla L.R. nr. 20 del 2016 art. 1 comma 1 bis.

Luciano MOSSA Luigi VESAN Maria Luisa RUSSO Manuela NASSO