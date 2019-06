Al via i corsi formativi di Crea Impresa; Confcommercio VdA sempre più vicina alle aziende e alle imprese locali

Sono iniziati martedì 11 giugno, i corsi formativi rivolti alle aziende commerciali valdostane che hanno aderito a Crea Impresa, il nuovo ed efficace strumento a disposizione di Confcommercio della Valle d'Aosta per assistere i nuovi imprenditori, sostenendoli nel loro percorso di creazione d’impresa, attivando un’ampia gamma di servizi capaci di creare un ambiente favorevole, per operare e crescere.

Sono 15, attualmente, gli imprenditori commerciali locali che hanno aderito alla prima sessione di questo progetto, coordinato da Ezio Donzel, in grado di fornire preparazione e competenze per affrontare i primi anni di vita di un'impresa. Importanti i partner del progetto tra cui Confcommercio Nazionale, Fondazione Crt e Federazione servizi formativi. Gli sponsot valdostani che hanno aderito con entusiasmo al progetto sono RePower-l'energia che ti serve; Ideal Car Peugeot; Vittoria Assicurazioni; Bccv Valdostana.

I corsi sono tenuti dalle docenti Patrizia Margara e Antonella Lucchese, e si articolano, spiega Donzel, in tre fasi: “La prima verte su come si crea un'impresa, su quali sono i punti di forza e quelli deboli dell'eventuale progetto imprenditoriale, nonché sulle possibili strategie per 'tenere il mercato'”. Trentadue ore di corso alle quali seguirà la stesura, da parte dei corsisti insieme alle docenti, di un businness plan. “La seconda fase – prosegue Donzel – verterà su come gestire un'impresa, con vari moduli formativi su tematiche quali marketing, gestione del personale, aspetti giuridici, fisco, fondi di finanziamento.

Infine, la terza fase di 'Crea Impresa' prevede la formazione 'individualizzata' di un'attività economica, ovvero un confronto diretto con gli imprenditori per la predisposizione di un modello imprenditoriale 'tagliato' su misura delle loro competenze, delle loro disponibilità, della loro capacità e forza d'impresa”.

Entusiasta del progetto Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA: “Voluto fortemente dallo scorso anno dai nuovi vertici della nostra associazione – spiega – abbiamo creduto fin da subito nelle grandi potenzialità del progetto Crea Impresa. Confcommercio mette a disposizione un supporto nuovo e altamente formativo per sostenere le giovani imprese locali, fornendo le proprie competenze e personale qualificato per formulare un’analisi personalizzata, un vero e proprio business-plan a supporto delle decisioni d’impresa in termini di analisi del mercato e della concorrenza, di consulenza fiscale e legale, di supporto finanziario.

Crea Impresa è uno strumento che permetterà di avere una visione a tutto tondo di ciò che significa 'azienda' e di gestire al meglio una nuova attività. Anche questo è il ruolo di Confcommercio, e siamo orgogliosi di questa nuova opportunità rivolta a chi ha deciso, con coraggio, di sfidare la crisi e concorrere al rilancio economico e commerciale della nostra regione. Noi saremo sempre vicini a loro”.