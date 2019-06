Fonds croissance emploi, Comité suivi réuni à Aoste

Se réunira le mardi 18 juin à 9h, le Comité de suivi du programme Investissements pour la croissance et l'emploi 2014-20 de la Vallée d'Aoste, cofinancé par le Fonds européen de développement régional (Feder), chargé d'évaluer sa mise en oeuvre et les progrès réalisés.



A la réunion, présidée par l'assesseur Luigi Bertschy, participeront les représentants de la Direction générale de la politique régionale de la Commission européenne, du département des politiques de cohésion de la présidence du Conseil des ministres, de l'Agence de la cohésion territoriale, de la région et du Partenariat institutionnel, économique et social.



Les représentants des structures de l'administration régionale fourniront des informations sur la mise en oeuvre de chaque projet dans le domaine de la promotion de l'innovation, du soutien à la compétitivité des entreprises et du territoire, de l'amélioration des nouvelles technologies, de la réduction des émissions de carbone et de la conservation, de la mise en valeur et de la promotion du patrimoine naturel et culturel qui contribuent au développement du territoire régional.