La ristorazione traino dell’occupazione anche d’estate

Nel mese di giugno in Italia creati oltre 100 mila posti di lavoro, ma per uno su quattro non si trova personale. In Valle d’Aosta la richiesta è di circa 300 addetti in un settore che occupa circa 2500 addetti.

“I dati Excelsior sui fabbisogni occupazionali delle imprese nel mese di giugno – spiega Graziano Dominidiato, Presidente di Confcommercio VdA e Fipe VdA - parlano chiaro: a trainare la domanda di assunzioni è la filiera turistica ed in tale ambito il ruolo di primo piano spetta alla ristorazione”.

Analizzando lo studio emerge che anche in Valle d’Aosta “Il fatto più preoccupante – conclude Dominidiato - è che in un caso su quattro le imprese hanno difficoltà a trovare figure professionali adeguate al profilo richiesto, soprattutto tra il personale di sala”.