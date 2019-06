Operazione Geenna, attesa per domani sentenza scarcerazione Marco Sorbara

"La scarcerazione di Monica Carcea ci dà un pò di speranza sugli esiti della nostra istanza', ma non voglio esprimere alcun pronostico, ci mancherebbe".

Così l'avvocato Raffaele Della Valle - difensore di Marco Sorbara, il consigliere regionale (Uv) sospeso perchè arrestato il 23 gennaio scorso nell'ambito dell'inchiesta 'Geenna' della Dda di Torino e dei carabinieri di Aosta sulla possibile presenza di una 'ndrina in Valle - alla vigilia dell'udienza di Riesame sulla scarcerazione di Sorbara, fissata per domani venerdì 14 giugno in Corte di Appello a Torino.

L'appello è contro la sentenza del gip dello scorso aprile, che ha negato la libertà all'indagato in quanto sussisterebbe il pericolo di reiterazione del reato (concorso esterno in associazione mafiosa di tipo 'ndranghetista) in quanto l'esponente unionista non avrebbe messo in atto una condotta di netta dissociazione dal presunto sodalizio criminale.

Ieri invece è tornata a casa, seppur agli arresti domiciliari, Monica Carcea, ex assessore all'Innovazione del Comune di Saint-Pierre, anch'essa arrestata insieme a Sorbara, al consigliere (sospeso) dell'Uv in Consiglio comunale ad Aosta Nicola Prettico e altri 13 indagati.