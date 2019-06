Successo del Manzetti Game per fare conoscere la scuola e l'economia (FOTO GALLERIA)

Coordinati dalla professoressa di Economia Aziendale Samanta Riva gli alunni delle sezioni A e B hanno ideato nel corso dell'anno cinque giochi per spiegare cos'è l'economia ai ragazzi più giovani e, nel contempo, fare conoscere la propria scuola.

Un memory per il gioco chiamato “Trova il posto giusto”, un percorso ad ostacoli per il “Supera la burocrazia”, un esercizio di attenzione e concentrazione consistente nella ricerca di personaggi disegnati per “Trova il personale”, un quiz e una ricerca di oggetti in uno scatolone pieno per “Cerca le materie prime”, un tiro di palline in canestri per “Individua il target” e, per finire, il disegno di un logo per una azienda.

Una sorta di “Porte aperte” che ha coinvolto oggi la seconda B dell'Istituzione Scolastica Martinet accompagnata dalle professoresse di Inglese e Francese Monica Pastorelli Giuliana Minelli.

“L'obiettivo era spiegare ai ragazzini cosa è una azienda, come si crea, dove è meglio collocarla e tutte le difficoltà che si incontrano – spiega la Professoressa Riva. Abbiamo voluto farlo giocando, in modo molto semplice e non convenzionale. Attività di questo tipo sono anche importanti per esercitare la cosiddette competenze di cittadinanza: i ragazzi infatti imparano, per esempio, a lavorare in gruppo rispettandosi reciprocamente e a parlare in pubblico adeguando il proprio linguaggio al pubblico in ascolto”.