La Chaire Senghor de la Vallée réussit haut la main son évaluation biennale

C’est avec une grande satisfaction que l’Université de la Vallée d’Aoste a accueilli le rapport positif relatif à l’évaluation des activités de la Chaire Senghor valdôtaine.

Selon le comité des évaluateurs,composé par Mme Füsun Turkmen (Université de Galatasaray) et M. Olivier Garro (Institut international pour la Francophonie), la Chaire Senghor de la Vallée d’Aoste "occupe et cultive une rare position privilégiée au sein de l’Université ainsi qu’au niveau local et régional, vu qu’elle existe dans le cadre d’une enclave francophone. Sa performance en matière d’enseignement, de formation et de coopération régionale est jugée parfaitement adéquate et satisfaisante".

Le réseau des dix-huit Chaires de la Francophonie dont l’Université de la Vallée d’Aoste fait partie apour but de contribuer à faire de la Francophonie une activité universitaire de plein exercice en matière de formation et de recherche. La création des Chaires Senghor de la francophonie part du constat que la Francophonie est méconnue des Francophones eux-mêmes.

Les Chaires contribuent à la prise de conscience des enjeux du pluralisme culturel et linguistique dans la mondialisation et du rôle politique de la Communauté francophone en matière de paix, de démocratie, de dialogue solidaire des cultures et de développement durable.

En particulier, la Chaire Senghor de la Vallée d’Aoste se définit comme un espace de réflexion universitaire sur la Francophonie dans sa dimension internationale. La Chaire Senghor de la Vallée d’Aoste n’est pas exclusivement consacrée à la recherche au sens classique du terme.

Comme toutes les autres Chaires, elle comporte bien entendu un volet recherche, mais elle veut se présenter aussi comme un espace de débat, un lieu de formation sur les différents aspects de la Francophonie et un milieu d’accueil pour les étudiants, les gestionnaires et les acteurs politiquement engagés dans le développement de la Francophonie