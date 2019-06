I giornali oggi

Il Corriere della Sera - Arrestato per corruzione Paolo Arata, ex consulente della Lega per l'energia. Salvini propone tassa sulle cassette di sicurezza

La Stampa – Arrestato Arata (Lega) in Sicilia. Salvini a caccia dei soldi nelle cassette di sicurezza. Kim fece uccidere il fratello: era un informatore della Cia

La Repubblica - Arrestato Paolo Arata per corruzione. AConte mette i paletti sul futuro del Governo in Europa. Scandalo Rai per gli insulti di due neomelodici a Falcone e Borsellino

Il Sole 24Ore – Trump, 'accordo con il Messico sul controllo migranti, stop ai dazi'. Imu-Tasi, ecco chi paga e chi no l'acconto di giugno.

Il Fatto Quotidiano - Soci occulti del finanziatore Messina Denaro, arrestati in Sicilia Paolo Arata e il figlio Francesco

La Gazzetta dello Sport - L'Italia di Mancini vince 2 a 1 in rimonta sulla Bosnia. Le Azzurre del calcio emozionano e divertono

Gazzettamatin.it - Truffe online, 11 consigli dei carabinieri per evitarle

Aostasera.it - 'Nel mio locale napoletani non ne voglio' ma per la procura non è reato

Aostaoggi.it - La Giunta Fosson alla prova dei numeri



Aostanews24.it - Lavoro, 102 assunzioni a tempo indeterminato con i fondi Fse

BobineTV - Il parco del Mont Avic verso l'allargamento