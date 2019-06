Esauriti 2 milioni di euro fondo FSE per assunzioni personale in Valle nel 2019

Sono stati 'bruciati' in breve tempo i fondi europei per 2 milioni di euro gestiti dalla Regione per gli 'Incentivi alle piccole e medie imprese a sostegno dell’occupazione per gli anni 2018/2020'.

La misura in questione, già rifinanziata con provvedimento dirigenziale regionale, ha avuto un notevole riscontro: in meno di due mesi sono stati presentati 98 progetti che hanno portato all’esaurimento dei 2 milioni di euro stanziati per l’anno 2019.

L’azione di rifinanziamento ha portato 12 nuove assunzioni a tempo indeterminato e 90 trasformazioni del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

I settori principalmente coinvolti sono stati i seguenti: commercio (22 imprese) – servizi e turismo (12 imprese) – edilizia (11 imprese) – pubblici esercizi (10 imprese).

Per l'assessore alle Politiche del lavoro, Luigi Bertshy, la misura si è rivelata "una ottima iniziativa che ha saputo dare risposte concrete e immediate alle aziende abbassando il costo del lavoro e alle persone portando alla stabilizzazione di 90 lavoratori e a 12 nuove assunzioni negli ultimi due mesi. La buona riuscita è anche dovuto alla collaborazione con tutte le Associazioni di categoria che ringrazio".

Visto il positivo riscontro gli uffici regionali stanno lavorando per predisporre un nuovo avviso che tenga conto delle proposte che le stesse Associazioni hanno fatto, in considerazione delle risorse ancora disponibili.