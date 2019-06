Presto riprenderanno gli esami di guida per gli aspiranti motociclisti

Lo assicura l'assessore Luigi Bertschy: stiamo mo lavorando e presto dovremmo trovare la soluzione al problema e quindi riprenderanno gli esami di guida per chi intende prendere la patente per la guida dei motocicli. L'assessore replica così alla segnalazione fatta ieri dal nostro giornale.

Per i cinquantini gli esami vengono effettuati due volte al mese, mentre per le moto gli esami di teoria sono programmati tutte le settimane ma non è possibile sostenere l’esame di guida. Tutto questo succede da inizio anno e non ci sono previsioni in merito ai tempi. La Regione, infatti, pare non disporre un piazzale da attrezzare per le prove di esame di guida.

Ora il piazzale potrebbe essere reperito a Saint Vincent. Stupefacente comunque che VdA structure non disponga di un piazzale idoneo e che dal gennaio per questioni burocratiche per oltre sei mesi siano stati bloccati gli esami di guida.