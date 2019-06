Primo incontro per ampliamento Parco naturale Mont Avic

Nella sala riunioni del Dipartimento Ambiente, si è svolto un primo incontro dedicato al progetto di ampliamento del Parco Naturale Mont Avical quale hanno partecipato l’Assessore Albert Chatrian, i rappresentanti dell’area protetta, il Presidente del comitato promotore e i Sindaci dei Comuni potenzialmente interessati al progetto di ampliamento: Fénis, Châtillon, Chambave, Pontey e Champdepraz.

Il progetto è nato dall’iniziativa di alcuni proprietari di terreni nel Comune di Fénis interessati a entrare a far parte del Parco che, lo scorso anno, hanno costituito un Comitato promotore. Ad essi si è unito il Comune di Châtillon che ha manifestato analogo interesse.

Alla luce di tali richieste, l’Amministrazione regionale ha convocato tutti i soggetti coinvolti per verificare l’interesse e la disponibilità a partecipare a un processo condiviso, volto a verificare la reale fattibilità del progetto e le azioni da mettere in atto per realizzarlo.

Il Parco Naturale Mont Avic, istituito nel 1989, già nel 2003 è stato oggetto di un primo ampliamento che ha interessato il vallone di Dondena, nel Comune di Champorcher.

Lo scorso anno, è stato approvato il Piano del Parco, uno strumento di gestione che permette la salvaguardia del sito che, si ricorda, è anche una Zona Speciale di Conservazione ai sensi della Direttiva Habitat, assicurando altresì la promozione del territorio.

Come avvenuto nel 2013 con l’istituzione della riserva naturale Montagnayes, fortemente voluta dal Comune di Bionaz, questo nuovo progetto avviato per iniziativa di privati, testimonia il mutato approccio verso le aree naturali protette, viste ora come opportunità di sviluppo e promozione all’insegna dei principi di sostenibilità.

Compito dell’Amministrazione regionale sarà quello di governare questo processo sulla base del consenso e della condivisione, cominciando proprio da questo primo incontro, teso a verificare le dimensioni dell’iniziativa e la strategia di attuazione.