A Issogne le favole senza frontiere de 'La casa di sabbia'

Sempre attiva l'associazione valdostana 'La casa di sabbia Onlus'. Venerdì 14 giugno alle ore 20 presso la Sala degli Uomini d’Arme del Castello di Issogne, nell’ambito dell’iniziativa Incontri d’Autore promossa dalla Biblioteca comunale, sarà presentato il libro solidale 'Favole dal Mondo Expat'.

Sono 18 racconti per l’infanzia (indicato per bambini dai 4 ai 10 anni di età) scritto da donne italiane che vivono in cinque diversi continenti e sono autrici del blog 'Donne che Emigrano all’Estero'.

In queste pagine si respira un’ara globale: le favole non si svolgono solo nei mondi immaginari della fantasia, ma ne travalicano le frontiere atterrando in Australia, Spagna, Tibet, Francia, Germania.

Arricchite da immagini realizzati da illustratori professionisti e non, queste favole mantengono la promessa di far viaggiare i lettori grandi e piccini nel mondo, il luogo dove tutti noi viviamo, che si fa definendo sempre più libero da confini geografici, culturali, di razza e sentimenti.

Alle 17 favole scritte e donate all’associazione per gli scopi di beneficienza si è aggiunta la storia scritta da Anaïs, sorella di Hervé – un bambino nato nel 2014 ad Aosta con una malattia rara e invalidante, che ha dato l’origine nel 2017 all’associazione 'La casa di sabbia Onlus' per sostenere le famiglie con i bambini disabili gravi.

Durante la presentazione Anaïs leggerà la sua storia 'Cagliostro il gatto color inchiostro' che parla del suo gatto nero con tre zampe, che esiste davvero ed è stato d’ispirazione per scrivere l’inizio della sua avventura.