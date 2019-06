'Si chiama Andrea' la nuova fatica di Gian Luca Favetto

Pubblicato il 3 maggio scorso per la casa editrice '66thand2nd', sabato 15 giugno alle ore 18 alla libreria 'A la Page' di Aosta verrà presentato il nuovo romanzo di Gian Luca Favetto 'Si chiama Andrea'.

Dialogherà con l'autore Corrado Ferrarese. Andrea fa l’agente immobiliare, anche se verso il suo lavoro ha un atteggiamento particolare: più che dei clienti lei si preoccupa per le case, le vede indifese e vuole tutelarle da presenze indesiderate.

Forse perché anche lei, da quando aveva sedici anni, ha scoperto di ospitare in sé una compagnia di diverse personalità che a turno, come sul proscenio di un teatro, si affacciano per reclamare spazio e condurre la loro (la sua) esistenza quando è stanca o sovrappensiero.

Lo straniero, Mariobianchituttoattaccato, il Pischello, la Vecchia, Francesco Primavera… con una prosa incalzante e musicale Gian Luca Favetto mette in scena dei novelli personaggi in cerca di autore raccontando, in una elaborata dialettica fra il mondo interiore e quello esteriore, una vita capace di abbracciarne molte o forse infinite, rimanendo unica. Perché Andrea è un essere umano, come tutti.

Gian Luca Favetto è scrittore, giornalista, drammaturgo. Collabora con 'La Repubblica' e Radio Rai. I lavori teatrali più recenti sono: 'Le radici davanti', 'Fausto Coppi. L’affollata solitudine del campione' e 'Atlante del Gran Kan'.

Fra gli ultimi libri pubblicati: 'Italia, provincia del Giro' e 'La vita non fa rumore (Mondadori)'; le poesie 'Il viaggio della parola' (Interlinea), l’audiolibro 'I nomi fanno il mondo' (Il Narratore), 'Se dico radici dico storie' (Laterza), 'Premessa per un addio' e 'Qualcosa che s’impara' (NNeditore). Per 66thand2 è uscito 'Il giorno perduto', scritto con Anthony Cartwright. Nel 2018 con Leandro Agostini ha realizzato il progetto 'Il teatro del mondo'.