Rete Civica: Diamo agli elettori la possibilità di scegliere il successivo governo regionale, come avviene in tutte le altre Regioni

Rete civica - Alliance citoyenne ha gettato il guanto di sfida al Consiglio Valle consegnando una articolata proposta di legge che prevede l’elezione diretta della Giunta regionale.

“Più potere decisionale agli elettori – spiegano Chiara Minelli e Albert Berti osservando che - Maggioranze risicate che si formano e si disfano nel giro di pochi mesi, forze politiche che si presentano al voto come alternative e poi si coalizzano tradendo il mandato degli elettori, personaggi che cambiano casacca in base alle convenienze personali, azione programmatica ed amministrativa bloccata”.

Per Rete civica “la Valle d'Aosta merita di meglio ed è necessario, come avviene in tutte le altre Regioni, che siano gli elettori a decidere direttamente da chi farsi governare, sulla base di programmi e coalizioni che dovranno garantire continuità ed efficacia all'azione di governo regionale per un'intera legislatura”.

Nel giro di alcuni mesi è possibile, lavorando a una riforma istituzionale, dare più potere decisionale agli elettori

“Nessun attaccamento alle poltrone, come prospettato da qualcuno che sta facendo calcoli fittizi per ritornare o arrivare sugli scranni del Consiglio regionale, ma una semplice proposta di buon senso” sottolinea Rete civica precisando che “qualora tale proposta non fosse accolta, è evidente che si dovrà tornare al voto quanto prima, con il rischio quasi certo che si ricreino condizioni d'instabilità, trasformismo, tradimento degli impegni elettorali e maggioranze in balia degli appetiti di singoli consiglieri”.

Una proposta dirompente quella di Rete civica che “mette in campo una disponibilità reale, della durata massima di un anno, fra l'attuale maggioranza e le forze disponibili di minoranza, per approvare una riforma istituzionale che consenta agli elettori di decidere quale sarà il governo della Regione per i successivi cinque anni”.

Nel contempo secondo Rete Civica “si dovranno perseguire alcuni obiettivi concreti nell'ambito di temi di grande rilevanza su cui il Consiglio regionale dovrà esprimersi, quali: Norma di attuazione dello Statuto in materia di utilizzo delle acque a scopo idroelettrico, Ambiente e emergenza climatica, Lavoro, Sanità, Ferrovia e mobilità”.

Infatti l'ulteriore disgregazione politica prodottasi all'inizio di questa legislatura, l'emersione di nuove impressionanti connessioni fra politica e malaffare fino ad arrivare a fenomeni di connivenza con associazioni mafiose, non consentono di prefigurare la creazione di nuove maggioranze o accordi di legislatura. Si può, però, ugualmente aprire una fase attiva per ottenere risultati importanti per la comunità valdostana.

La Valle vive una situazione delicata e di emergenza “richiede quindi alla politica – per dirla alla Rete civica - perlomeno la capacità di uscire dalle logiche fin troppo conosciute di campagna elettorale permanente, di spartizione di posti, di accordi sotterranei, e di agire alla luce del sole sulle cose da fare, lasciando inalterate le collocazioni in maggioranza e in minoranza”.