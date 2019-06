I guai del Casino terranno banco in Consiglio Valle

Il già corposo ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio Valle di mercoledì 12 e giovedì 13 luglio, è stato integrato da ulteriori cinque punti. L'Assemblea discuterà la mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore regionale alla Sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega, presentata dai gruppi Lega VdA e Mouv' il 6 giugno scorso.

Sono state poi iscritte quattro interrogazioni a risposta immediata, di cui tre riguardanti la Casinò de la Vallée Spa: la prima, del gruppo Mouv', chiede notizie di potenziali acquirenti di crediti vantati da creditori della società che gestisce la Casa da gioco; la seconda, del gruppo ADU-VdA, riguarda l'applicazione dell'accordo tra la Casinò de la Vallée Spa e le Organizzazioni sindacali per la ricollocazione del personale licenziato del Grand Hôtel Billia presso altri enti partecipati dalla Regione; la terza, sottoscritta dal gruppo Lega Vallée d'Aoste, intende conoscere il voto espresso in sede di approvazione del progetto di bilancio di esercizio 2018 della società. Un'ulteriore interrogazione a risposta immediata è stata depositata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle per conoscere la tempistica per il ripristino della funzionalità della Biblioteca comprensoriale di Chatillon.

Con questa integrazione, all'ordine del giorno della prossima riunione consiliare figurano quindi 74 oggetti.

I lavori dell’Assemblea saranno trasmessi in diretta sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre).