Ad Aosta, in via Saint Martin de Corléans, sotto l'ospedale regionale e vicino al centro storico, VENDESI locale commerciale con vetrine. Il locale è composto da un vano al piano terra con cucina e bagno. Al piano interrato sono presenti 2 magazzini ad uso cantina/deposito. L'immobile è già affittato, pertanto è ideale per chi volesse acquistare per investimento. € 135.000,00