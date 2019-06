Aosta: Aperte iscrizioni ai centri ludico-estivi

I turni andranno dall’1 luglio al 30 agosto. I Centri ludico-sportivi si rivolgono ai minori di età compresa tra i 3 e i 12 anni, e saranno suddivisi, come da tradizione, in due tipologie, centri a frequenza giornaliera, con orario dalle ore 8,30 alle ore 17,30, e centri a frequenza solo mattutina, con orario dalle ore 8,30 alle ore 12,30. Per entrambe le tipologie è prevista la possibilità di arrivo anticipato e di uscita posticipata dei bambini.

Nei centri a frequenza giornaliera saranno garantiti la colazione all’arrivo dei bambini nelle strutture e successivamente il pranzo e la merenda; nel centro con frequenza solo mattutina sarà fornito ai bambini la colazione. Le iscrizioni possono essere effettuate nella sede di Aosta della cooperativa sociale “Leone Rosso” (che gestisce il servizio nell’ambito dell’Associazione Temporanea di Impresa con Vivenda SpA, Cascina Global Service Srl e V.I.T.A.) in piazza Mazzini, angolo viale Garibaldi, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15 alle ore 17.

Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito www.leonerosso.eu . I costi Per quanto riguarda le quote di iscrizione, il costo di ogni turno settimanale dei centri con frequenza giornaliera è di 145,50 euro; ciascun turno del centro con frequenza mattutina, invece, avrà un costo di 57 euro.

Sono previsti sconti per le famiglie che iscrivono il secondo figlio, tre o più minori o per famiglie che iscrivono minori per più turni fino al costo, rispettivamente, di 102,50 euro e 40,50 euro nel caso di frequenza per otto settimane.

Contribuzione del Comune di Aosta Al fine di agevolare le famiglie e favorire l’accesso al servizio, l’Amministrazione comunale ha previsto una contribuzione alle tariffe-utenti da elargire direttamente alle famiglie dei bambini residenti nel comune di Aosta in base all’ISEE.

In particolare, per i centri giornalieri sono previsti rimborsi parziali di 76 euro a turno settimanale per fasce ISEE sino a 7.000 euro che diventano 61 euro nel caso di fasce ISEE tra 7.000,01 a 9.000 euro, fino a 39 euro per fasce ISEE tra 9.000,01 e 12.000 euro. Per i centri ludico-sportivi mattutini il rimborso sarà di 21 euro a turno settimanale per fasce ISEE sino a 12.000 euro.

La domanda di richiesta di rimborso dovrà essere presentata a partire dall’8 luglio e fino al 25 ottobre 2019, unitamente a una dichiarazione ISEE in corso di validità, alle coordinate IBAN per il pagamento, al Codice Fiscale del richiedente e del/i minore/i e alla copia della ricevuta di pagamento del Centro ludico-sportivo - nella sede dello sportello “amicoinComune” dal lunedì al venerdì con il seguente orario: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 14; giovedì dalle ore 8,30 alle ore 15 e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30.