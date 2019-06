Seminario della Chambre “Novità fiscali 2019 nei rapporti con l’estero”

Scopo della mattinata di lavoro, condotta da Stefano Garelli, consulente e docente di Ceipiemonte Scpa, è esaminare con taglio pratico alcune novità in merito ai rapporti con i mercati esteri già in vigore o che entreranno in vigore nel prossimo futuro.

Tra gli argomenti affrontati durante i lavori:

· Implicazioni della fattura elettronica nelle operazioni con l’estero

· Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (“esterometro”)

· Raccordo tra esterometro e modelli Intrastat

· Memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi

· Vendita on line di prodotti fisici: novità fiscali 2021

· Vendita on line di prodotti virtuali: novità dal 2019

· Vendita a turisti extra Ue

· Gruppo Iva e operazioni con l’estero

· Prestazioni di servizi eseguite all’estero e ritenute alla fonte

· Modifiche previste a livello comunitario, a partire dal 2020:

· Rilievo sostanziale del numero di identificativo Iva e dell’iscrizione al VIES

· Semplificazione e armonizzazione delle norme sul call-off stock

· Semplificazione delle norme in materia di operazioni a catena

· Fissazione delle regole riguardo alle prove delle cessioni intra-Ue

· Nuova disciplina dei voucher (rapporti interni e rapporti con l’estero)

· Nuova normativa in tema di CFC – società controllate estere e stabili organizzazioni all’estero

L'iniziativa si inserisce nelle attività del progetto “VDA-Passport - Progetto per l’Internazionalizzazione e la promozione di partenariati tra imprese in Valle d’Aosta”, realizzato in convenzione con l’Assessorato finanze, attività produttive e artigianato e l’Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, e finanziato con fondi europei, statali e regionali nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR Valle d’Aosta.

La partecipazione al seminario è gratuita e subordinata alla regolarità del pagamento del diritto annuale alla Chambre.

Per iscriversi occorre inviare il modulo di adesione disponibile al link http://www.ao.camcom.it/seminario-novita-fiscali-2019-nei-rapporti-con-l-estero.aspx compilato e firmato in ogni sua parte, allo Sportello SPIN2 via e-mail all’indirizzo sportellovda@pie.camcom.it entro lunedì 17 giugno 2019.