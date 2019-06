Prorogati i termini per l’adesione al servizio di orientamento e tutoring commerciale per l’estero

L’iniziativa, destinata ad un numero massimo di 3 start up/imprese prevede l’affiancamento da parte di un Senior Export Manager a disposizione per 4 giornate o 8 mezze giornate lavorative, finalizzate alla definizione e avvio di un piano di sviluppo all’estero e al supporto delle attività realizzate dall’ufficio commerciale.

La Chambre si farà carico dei costi di realizzazione dei tutoring nella misura del 90% abbattendo in regime de minimis il costo previsto per ogni tutoring per un importo pari a 4.500 euro. Resta a carico di ciascuna impresa un costo di 500 euro+iva.

L'iniziativa si inserisce nelle attività del progetto "VDA-Passport - Progetto per l'Internazionalizzazione e la promozione di partenariati tra imprese in Valle d'Aosta", realizzato in convenzione con l'Assessorato finanze, attività produttive e artigianato e l'Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali, e finanziato con fondi europei, statali e regionali nell'ambito del Programma Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 FESR Valle d'Aosta.

Tutti i dettagli e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito della Chambre Valdôtaine al link www.ao.camcom..it/tutoring-2019.aspx