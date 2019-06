Sotto i riflettori: Christmas Island…

Sta facendo un lavoro certosino di rilancio del patrimonio storico dell’Isola, Mrs. Linda Cash, alto dirigente della Christmas Island Tourism Association (CITA); mentre il…lavoro è cominciato ad arrivare, materializzandosi sotto forma di visitatori, etologi e turisti interessati all’Island Heritage Festival (in programma fino al 21 maggio,ndr) e a quella multicultural society che caratterizza l’isola nota ai più per le spettacolari-periodiche migrazioni di milioni di granchi rossi, da/per quest’angolo remoto dell’Oceano Indiano.

Nell’Island, avvistata dal capitano William Mynors (1643), rivendicata British (1945) al termine dell’invasione nipponica ma australiana di fatto dal 1 ottobre 1958 - dibattiti, degustazioni e premi - si alternano a itinerari di scoperta nel folto rappresentato da piante dalla storia antica, blitz nell’area delle erbe con significati simbolici e percorsi alle zone delle arbustive medicamentose, senza perdersi i tour alle miniere di fosfati che hanno deciso il destino di molti lavoratori; manodopera di diverse etnie e personaggi del mito di discendenze malay, cinese, europea… Detto fatto… Cercando le caverne piene di vita oltre le mangrovie e certe cavità sotterranee - tappeti di batteri, nutrimento di fiabesche realtà di insetti affascinanti - guardando o sognando bambouseraie d’incanto, piccole valli, specchi d’acqua e campagne mignon piatte di languore, si finirà inevitabilmente in un mare che resterà nel cuore. Christmas Island: 135 km quadrati di emozioni incontrollate, con rilievi (Murray Hill, non supera i 400 m, ndr) e foreste millenarie, vanta natura vaporosa e ‘umida’ con felci e palme e un reef vergine tutto da esplorare.

Sul finire di una stagione ‘bagnata’, peraltro povera di tempeste e mareggiate - tra gente accogliente e disponibile - sarà facile accumulare bei ricordi in mezzo a mante e mobule e avvistamenti di innocui squali balena. Christmas Island: insenature e spiagge, un ‘centro’ chiamato Settlement e ‘dive site’ numerosi, raggiungibili dal molo di Flying Fish Cove; Christmas Island: appena duemila anime, ma miriadi di pesci di barriera, gamberetti mantide e murene dagli accecanti colori - con ‘cave’ giostra subacquea di centinaia di amichevoli Platax e pianori marini mozzafiato - sta sempre di più entrando nei sogni di naturalisti e vacationers, nuovi avventurieri e giramondo, oltreché di semplici famigliole desiderose di visitarla in tutta tranquillità e in completa autonomia, a bordo di una 4X4 in attesa all’aeroporto.

Non perdere: Perpendicular Wall, muro ricoperto di ventagli di crinoidi, alcionacei e gorgonie. Occhio però ai grandi pelagici che possono salire dagli abissi… Mrs. Lisa (www.indianoceanexperiences.com.au) può consigliare pacchetti-proposta e ‘astro camminate’ sui crinali del posto per apprendere le tecniche base di orientamento astronomico. Inseguendo la …Croce del Sud.

Notizie in valigia

Christmas Island (in italiano Isola di Natale) è territorio di Canberra situato a 360 chilometri a sud della costa indonesiana di Java. Il nome lo si deve al capitano William Mynors, che avvistò l’isola nel Natale 1643 a bordo della nave “Royal Mary”. Documento di frontiera. Passaporto con validità superiore ai sei mesi dalla data di partenza, munito di visto elettronico australiano rilasciato dall’Ambasciata d’Australia a Roma, tel. 06.852721.

Come arrivare. In aereo, da Milano, con i wide-bodies di Cathay Pacific via Hong Kong/Jakarta (tariffa a/r da € 827,31; combinazioni, visualizzazioni e prenotazioni sul sito Cathaypacific.it); quindi con Garuda, ogni sabato, dalla capitale indonesiana, in 60’ di volo.

Dove mangiare. Café 1888; Rumah Tinggi Grill; Lucky Ho Restaurant; Cari Makan; Season’s Palace; Le Cla; Golden Bosun Tavern.

Dove dormire. The Sunset Hotel; email:info@thesunset.cx

In cucina. Trionfa lo stile locale, vario e mix, ai gusti cinesi, britannici e malay; un’esperienza alla tavola multietnica gustando, sotto un marquee di bambù, riso fritto cantonese, spiedini di carne, pesce e verdure, crostacei, alghe, molluschi e gelatine dolci all’agar-agar.

Richiami turistici. Martin Point, le molte grotte, Kampong (malay) area, le cascate Hugh’s, la stazione delle ricerche scientifiche Pink House, la pesca d’altura; i cieli aperti, il silenzio, la vegetazione tropicale. Il Cx appuntamento o Bird'n'Nature Week (29 agosto-5 settembre): la settimana full immersion di straordinario fascino e ricca di occasioni fotografiche per foto naturalisti e ornitologi o semplicemente bird lovers, organizzata da indianoceanexperiences.com.au a prezzi vantaggiosi. Per saperne di più, email: lisa@indianoceanexperiences.com.au

Acquisti. Modellini di imbarcazioni, cappelli e cesti in paglia, legni intagliati e parei nei coloratissimi tessuti. Molto belli i francobolli, in vendita, in serie complete all’Island Post Office.

Info. CITA, P.O.Box 63, Christmas Island, WA 6798, Indian Ocean, tel. 0061.8.91648382; email: cita@christmas.net.au

In calendario. La meta Christmas Island by Ethos Travel (email:sam@ethostravel.co.uk) e le scoperte dell’Island a cura di Lisa Preston (email:lisa@indianoceanexperiences.com.au).