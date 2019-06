Indagini serrate per cattura il rapinatore della farmacia

"Daremo il massimo del supporto possibile alla Polizia che sta svolgendo accurate indagini al fine di individuare il responsabile e sanzionarlo adeguatamente". Lo ha scritto oggi in un post su facebook il sindaco di Aosta, Fulvio Centoz, dopo una sopralluogo alla Farmacia comunale 2 di corso Ivrea rapinata nel tardo pomeriggio di sabato scorso. "Le farmacie comunali gestite dalla partecipata comunale APS - sottolinea il primo cittadino - svolgono un ruolo importante fornendo non solo un servizio essenziale spesso in zone non centrali ma sono anche punto di riferimento della zona". La rete di videosorveglianza comunale ad Aosta conta 114 telecamere, collegate alla questura ma concentrate nel centro storico.

Il bottino, secondo una prima stima dell'Aps, ammonta a circa 5.000 euro.

E' accaduto verso le 19 di sabato 8 giugno: mentre i due farmacisti di turno servivano i clienti un uomo a viso coperto è entrato, ha puntato la pistola alla farmacista più vicina alla cassa e con poche brusche parole ("Dammi i soldi e nessuno si fa male...") si è fatto consegnare il denaro dopo essere passato rapidamente dietro il bancone, dove si trova anche la cassaforte. Nessuna minaccia ai clienti, terrorizzati ma incolumi.

Particolare singolare, il rapinatore si è allontanato in bicicletta ed è stato notato dai passanti e dagli esercenti dei negozi vicini, che hanno dato l'allarme alla polizia. Parlava in italiano ma, secondo i testimoni, con inflessione straniera. L'arma potrebbe essere anche un giocattolo, il farmacista presa di mira ne ha dato una descrizione piuttosto sommaria.

Sul posto in pochi minuti squadra Volante, squadra Mobile e polizia Scientifica della Questura aostana. L'uomo, piuttosto giovane e ritenuto ovviamente pericoloso, è attivamente ricercato.