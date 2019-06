In Consiglio Valle approda la riorganizzazione dei reparti Usl di Pischiatria e Geriatria

La preoccupante carenza di medici psichiatri e di geriatri e la conseguente necessaria riorganizzazione delle strutture della Usl valdostana preoccupa i consiglieri regionali Paolo Sammaritani e Stefano Aggravi (Lega).

Per conoscere "se le informazioni pervenute in merito alle carenze di organico nei reparti di Psichiatria e Geriatria siano corrette" e, in caso affermativo, "quali siano i precisi intendimenti in merito alla riorganizzazione logistica" i due consiglieri hanno presentato un'interpellanza che sarà discussa mercoledì prossimo nell'aula del Consiglio Valle durante i lavori assembleari.

Aggravi e Sammaritani sostengono di aver appreso "da alcuni operatori del settore che da parte dell'assessorato competente e dall'azienda Usl sarebbe stato avviato il procedimento per lo spostamento del reparto di psichiatria dai locali dell'ex maternità di Aosta all'ospedale Beauregard e del al conseguente spostamento del reparto di geriatria da quest'ultimo alla struttura di Variney".

Secondo i consigliere leghisti "tali spostamenti comporterebbero tutta una serie di conseguenze, sia sui dipendenti delle varie strutture, sia sugli utenti".