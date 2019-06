Accordo Confcommercio VdA-Aosta Retail per la rivalutazione dei negozi di prossimità

Forte accordo tra Confcommercio VdA e Aosta Retail, iniziativa commerciale che nasce da un’idea di Giuliana Lombardi, esperta in retail marketing. Nel 2018 il progetto-Lombardi accoglie un team di professioniste che condivide una stessa visione: la Valle d’Aosta come un punto di riferimento per quanti vogliano vivere lo shopping come esperienza umana, riscoprendo il piacere del contatto personale tipico dei piccoli negozi.

Il team è tutto al femminile ed è caratterizzato da professionalità, entusiasmo, determinazione e spirito di condivisione. Un team dove le singole competenze ed esperienze confluiscono in una sinergia unica, in grado di fornire soluzioni integrate ed efficaci:

Giuliana Lombardi (Consulente Marketing e Retail. Formatrice)

Francesca Alti (Fotografa professionista)

Silvia Lai (Social Media Manager)

Nicoletta Boniface (Allestitrice)

Silvia Musumarra (Interior Designer)

A chi si rivolge Aosta Retail

A negozi e piccole catene retail indipendenti della Valle d’Aosta di qualsiasi settore, ma offre i propri servizi integrati anche a centri estetici, parrucchieri, bar e ristoranti.

I servizi:

- Visual merchandising, allestimento vetrine, interiore design.

- Servizi fotografici.

- Presenza digitale e Social media.

- Promozione e pubblicità online e offline.

- Strategia di Customer experience. Eventi promozionali.

- Corsi di formazione del personale.

A tutti gli associati Confcommercio è riservato uno sconto del 15%

Con l'aiuto di Aosta Retail gli associati Confcommercio potranno:

Definire gli strumenti di marketing migliori per comunicare ai clienti potenziali il proprio valore unico;

Costruire relazioni con il cliente caratterizzate da soddisfazione, fiducia e fedeltà;

Delineare gli elementi per un'esperienza d'acquisto più coinvolgente in negozio;

Scoprire tutte le novità offerte dal mondo digitale e dalle nuove tecnologie in ambito retail.

E' possibile visitare il sito Aosta Retail (www.aostaretail.com) e la pagina Instagram e Facebook (https://www.facebook.com/aostaretail/)